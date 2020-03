Assalto ai supermercati nella serata di ieri cosa inutile visto che i negozi sono aperti soltanto con ingressi contingentati in base al divieto di assembramento .

Dalle cronache nazionali emerge che sarebbero 20.000 le persone che negli ultimi giorni hanno lasciato con treni e mezzi propri la Lombardia e il Nord Italia in barba alle disposizioni del governo in materia di tutela della salute pubblica e questo sarebbe il motivo che ha spinto all’estensione delle ristrettive norme a tutto il paese.

Sono 4000 le mail ricevuta dalla regione Liguria da parte di turisti proprietari di seconde che case che hanno ottemperato alla disposizione di segnalare la loro presenza in Liguria in questi giorni di emergenza.