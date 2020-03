Per informazioni scrivere all’indirizzo info @maci.art o chiamare il numero 0183. 297927. M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia Villa Faravelli – Viale Matteotti 151 – 18100 Imperia Tel. 0183. 297927 info @maci.art – www.maci.art www.facebook.com/macivillafaravelli

In osservanza delle norme di contenimento emanate dal DPCM aggiornato di Domenica 8 Marzo – che prevede all’ART.2 punto d) la sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – la sede museale di Villa Faravelli rimarrà chiusa fino a Venerdì 3 Aprile.