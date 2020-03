Tutti i campionati e le competizioni sono sospese fino al 3 aprile 2020. “Rimarremo in contatto continuo con la Pubblica Autorità e terremo sempre informati Personale, Atleti, Clienti e Pubblico, nella speranza di tornare presto alla normalità. Rassicuriamo tutti i nostri Iscritti con abbonamenti in corso di validità che alla ripresa delle attività verrà organizzato un piano specifico di recupero delle lezioni o del periodo” dicono i dirigenti della Rari Nantes Imperia.

Rari Nantes Imperia prende atto delle direttive annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza straordinaria ed all’emanazione del Decreto Legge. In ottemperanza a tali disposizioni, sono sospese tutte le attività sportive e la piscina comunale ‘Felice Cascione’ rimarrà chiusa a partite dalla giornata di martedì 10 marzo.