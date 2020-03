I Carabinieri e la Croce Rossa a Diano Marina hanno salvato la vita ad una donna che aveva tentato di togliersi la vita. Un’anziana aveva inghiottito una gran dose di barbiturici per poi immergersi nella vasca da bagno. Allertati da un vicino, i Carabinieri hanno sfondato la porta d’entrata, consentendo di portare subito la donna all’ospedale di Imperia, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

Un’anziana aveva inghiottito una gran dose di barbiturici per poi immergersi nella vasca da bagno