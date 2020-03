In Italia 10.149 persone hanno contratto il Coronavirus, 529 in più rispetto alla giornata di ieri, lunedì 9 marzo. Di queste, 631 sono morte e 1.004 sono guarite. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.038; 877 sono in terapia intensiva, 2.599 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Questi i dati delle singole Regioni

Lombardia 5791 (+322)

Emilia-Romagna 1533 (+206)

Veneto 856 (+74)

Piemonte 453

Marche 394 (+51)

Liguria 132(+31)

Campania 127 (+19)

Toscana 264 (+42)

Sicilia 62 (+1)

Lazio 116 (+15)

Friuli-Venezia Giulia 116 (+36)

Abruzzo 38 (+13)

Puglia 59 (+10)

Umbria 37 (+2)

Bolzano 38 (-)

Calabria 13 (+2)

Sardegna 20(+8)

Valle D’Aosta 17 (+6)

Trento 52 (+10)

Molise 15 (-)

Basilicata 7 (+1)