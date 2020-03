Ecco l’aggiornamento quotidiano sul Coronavirus nella nostra regione 132 contagiati di cui 87 in ospedale e 45 in cura a domicilio in isolamento.

904 le persone che sono in sorveglianza attiva

Nella nostra provincia di Imperia 13 positivi e 202 in sorveglianza attiva.

Di seguito il bollettino ufficiale :

bollettino regionale

CORONAVIRUS: IN LIGURIA 132 CASI POSITIVI, 904 PERSONE IN SORVEGLIANZA ATTIVA

GENOVA. Sono 132 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 31 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

DATI

Positivi – 132 totali (+ 31 rispetto a ieri)

Di questi, 87 sono ospedalizzati suddivisi tra:

Asl 1 – 13

Asl 2 – 24

San Martino – 21

Evangelico – 7

Galliera – 8

ASL 4 – 1

Asl 5 – 13

A domicilio: 45

Sorveglianza attiva: totale 904 persone in Liguria (+ 287 rispetto a ieri). Di cui:

Asl 1 – 202

Asl 2 – 262

Asl 3 – 172

Asl 4 – 53

Asl 5 – 215