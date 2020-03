“In relazione all’avviso pubblico per il contributo alle famiglie derivante dal disagio per la sospensione delle attività scolastiche e dei servizi per l’infanzia onde evitare le code agli sportelli – chiarisce la vice-presidente della Regione Liguria, Sonia Viale – verrà accettato anche l’ISEE 2019. Inoltre Il contributo spetterà anche alla famiglia in cui lavora un solo genitore perché l’altro è impossibilitato. Slittano anche i termini per depositare i progetti a carattere sociale per dare modo al Terzo settore di poterli presentare”. “La vera cura – ribadiscono Giovanni Toti e Sonia Viale – siamo noi cittadini con i nostri comportamenti di rispetto delle regole, unica misura per limitare il contagio”.

