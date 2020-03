Si sono verificati cinque nuovi casi di Coronavirus in Valle Impero. Tre anziani di Pontedassio sono risultati contagiati: due di loro sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, uno, in condizioni preoccupanti, è stato trasferito al San Martino di Genova. Due gli anziani contagiati di Chiusanico, ora ricoverati a Sanremo. Il contagio si sarebbe sviluppato negli impianti sportivi di Pontedassio nei quali gli anziani giocavano a bocce, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

