Carlo Farnè, ex vicesindaco di Cervo ed ex segretario locale del Pci, è mancato a 74 anni all’ospedale di Imperia. Farnè, che fu anche presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile di Cervo. lascia la moglie Evelina ed il figlio Alessio. Negli anni ’70 e ’80 fu tra i principali sostenitori della valorizzazione del Parco del Ciapà, come ricorda Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

