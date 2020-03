Il Comune di Bordighera comunica che, a seguito dell’emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19, ha attivato un servizio di assistenza per gli anziani con più di 75 anni che vivono soli.

Chi si trovi in difficoltà a rispondere ad esigenze di prima necessità potrà segnalarlo al Comando di Polizia Locale utilizzando il numero 0184 260495 (dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18); sarà poi ricontattato telefonicamente dalla Protezione Civile, che provvederà all’intervento in divisa.

“In questo momento così difficile dobbiamo seguire scrupolosamente tutte le misure igienico-sanitarie e adottare i comportamenti raccomandati, evitando di uscire di casa se non per comprovati motivi. Ringrazio la Protezione Civile, che si è posta al nostro fianco anche in questa difficile fase di crisi. L’Amministrazione e il Consiglio Comunale rimangono a disposizione di tutta la cittadinanza” dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito.​