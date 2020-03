“Sospendere il pagamento della Tosap ai commercianti ed intervenire sulle future scadenze per aiutare l economia locale evitando un tracollo”. Fabio Perri (FdI) esordisce così, ma chiedendo al Presidente del Consiglio di convocare in via urgente la commissione dei capigruppo al fine di poter discutere e confrontarsi tra i vari gruppi consiliari, sulle manovre ed azioni da applicare in favore ed a sostegno delle attività commerciali, degli imprenditori ed artigiani, nonchè delle famiglie. La situazione , particolarmente delicata in questo momento, legata al Coronavirus, sta iniziando a creare forti difficoltà e disagi sia alle persone ma ancor più all’economia locale”. “Se da una parte – continua Fabio Perri – Invito tutti a rispettare le norme di prevenzione emanate dal decreto ministeriale, dall’altra è giusto che l amministrazione senza distinzione di colore e parte in questi casi non faccia solo parole retoriche ma che intervenga con sostegni concreti per evitare il tracollo dell economia locale. Chiedo pertanto questa commissione per mettere in discussione sul tavolo dell’amministrazione azioni determinate come la sospensione immediata della Tosap e riflettere sull’istituzione di un capitolo di bilancio ove stanziare fondi comunali, scegliendo coraggiosamente di non realizzare opere o interventi già programmati , a favore del sostegno alle attività commerciali ed imprenditoriali e professionali e famiglie in collaborazione con Stato e Regione.

