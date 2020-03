La Polizia a Genova ha respinto un gruppo di persone provenienti dalle zone rosse del Nord Italia che volevano imbarcarsi su un traghetto della Tirrenia diretto in Sardegna. Gli agenti, una volta appreso che arrivavano dalle zone rosse, hanno chiesto se si stessero spostando per motivi di lavoro, salute o gravi motivi. Alla risposta negativa sono stati invitati a tornare da dove arrivavano. Sono intanto aumentati i controlli ai caselli autostradali, all’aeroporto e in porto proprio per evitare fughe dalle zone in quarantena.

