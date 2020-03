Uomo, 81 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 06/03/2020, triage dedicato, in condizione critica

Uomo, 73 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 29/02/2020 proveniente da altro reparto, in miglioramento

Donna, 83 anni, di Maleo (LO), ricoverata il 29/02/2020 tramite 118, in miglioramento

Uomo, 83 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 06/03/2020 tramite triage dedicato, in condizione critica

Donna, 75 anni, della provincia di Savona, ricoverata il 06/03/2020 tramite PS, in condizione critica

Donna di 74 anni di Castiglione d’Adda ricoverata dal 29/02/2020 tramite 118, in miglioramento;