“I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo dei morti. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti. Sto per firmare un provvedimento da sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Ci sarà l’Italia come zona protetta” ha annunciato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il decreto sarà firmato questa sera ed entrerà in vigore domani mattina. Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, in tutta Italia come fino a oggi in Lombardia e nelle 14 province “Portiamo la sospensione dell’attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese, Lo stesso discorso viene applicato al campionato di calcio” ha aggiunto Conte.

