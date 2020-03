Le scuole di tutta Italia molto probabilmente resteranno chiuse almeno fino al 3 aprile, quindi con una proroga rispetto alla data sinora prevista, quella del 15 marzo. Probabile che la decisione venga ufficializzata mercoledì 11 marzo. La direzione generale del ministero dell’Istruzione ha scritto, attraverso i due capi dipartimento centrali, a tutti i dirigenti scolastici d’Italia e agli Uffici scolastici regionali. A scuola non si terranno più collegi docenti fino al 3 aprile.

Probabile che la decisione venga ufficializzata mercoledì 11 marzo. A scuola non si terranno più collegi docenti fino al 3 aprile