Il Presidente Conte ha annunciato nuovi provvedimenti straordinari per la sicurezza del Paese. Alla luce di una propagazione del Covid-19 che continua a correre veloce nonostante tutti i provvedimenti già adottati, il Governo ha deciso di varare ulteriori misure restrittive. Domani analizzeremo il Decreto e valuteremo tutti i provvedimenti da mettere in atto, ma la battaglia per rallentare e interrompere il contagio da Covid-19 la vinceremo solo con un grande sforzo collettivo e un atto di responsabilità da parte di tutti. E lo dobbiamo fare subito, per uscire il prima possibile da questo momento terribilmente difficile per il Paese.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo