In Francia i casi di pazienti positivi al Coronavirus sono in continuo aumento e nel Dipartimento della Provenza Alpi Costa Azzurra, quello più vicino all’Italia, i pazienti contagiati sono saliti a 37. Sono 21 le persone ricoverate nella zona delle Alpi Marittime, 10 delle quali nella Bouches-du-Rhone, 6 nella Hautes Alpes, 5 nel Var e 2 nel Vaucluse.

