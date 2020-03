La giovane poetessa imperiese Giulia Quaranta Provenzano (Classe 1989) si è nuovamente classificata finalista, questa volta alla XVII° Edizione del Concorso di Poesia d’Amore Inedita “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”, Premio letterario il cui Presidente è il poeta e drammaturgo di fama internazionale Cosimo Damato insieme a Giuseppe Aletti, poeta, editore e docente di scrittura poetica. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà sabato 25 aprile 2020 alle ore 15:00 presso le Scuderie Estensi di Tivoli, Città d’Arte.

A seguire la lirica “Mio cuore”, che Giulia leggerà nella data sopraindicata al fine di aggiudicarsi il titolo di vincitrice. <<Bagliori dai raggi ad ala di farfalla e/ caldi trilli luminosi di acchiappa pensieri,/ acchiappa pensieri di polvere di stelle;// la notte, manto velluto/ per interrogativi arditi,/ eppur mani troppo stanche però/ a cercare acqua da fonti ormai rade.// Vorrei baciarti come le stelle i bordi/ della luna e potermi cullare al riparo/ d’ogni ombra/ cosicché solo di fiori piccoli e profumati/ sia adorno il capo e pure il ventre generoso/ E or gentile. Voglio e desidero te,/ te soltanto, mio cuore>>.

<<Sono felice ogniqualvolta ricevo un premio, un’onorificenza, a livello umano in primis – più ancora che per il prestigio che ne deriva… Nei versi che compongo infatti, a differenza che nel quotidiano, non rinuncio mai a me stessa per venir accettata quindi essere apprezzata in Concorsi e simili non può che risultare un grande ed intimo piacere per la sottoscritta!>> afferma la Quaranta Provenzano. Giulia poi continua <<Le necessità di ordine pratico e di fabbisogno purtroppo mi stanno allontanando sempre più da una valevole vita e non nego di trovarmi spesso arrabbiata, isolata nella mia delusione per quanto l’orgoglio e un marcato spirito di sopravvivenza facciano di me una persona che si adatta a tutto. Tale pragmatica forzatura tuttavia mi sta davvero scollegando dall’autenticità del sentire e dall’amore. E ciò è il male maggiore>>.

La Studiosa indipendente, Poetessa, Fotografa e Critica d’Arte ligure inoltre aggiunge e spiega <<Non dedicarmi per professione alle mie Passioni mi sta portando ad un’esperienza caotica, materialista e superficiale mentre invece io desidero capire senza fine altro dal non quantificabile interesse in sé per il detto, per l’esigenza di ricerca e di verità che già da bambina mi caratterizzava; desidero osservare e ascoltare, esprimermi, rispettare ed essere rispettata per qualità e non solo o tanto per quantità, sorreggere e far sorridere attraverso il Bello e non al contrario essere monitorata per un risultato numerico che fa leva sulle paure (per quanto inconsce e derivate). Amare è ciò che di fondamentale ed imprescindibile mi manca e la cui mancanza riduce a “robot”>>. Giulia infine conclude <<Quel che personalmente e disperatamente mi occorre è rivolgere le mie energie alla Cultura, all’Arte, alla comunicazione: unici ambiti, questi, in cui mi sento bene e che tirano fuori la mia parte migliore, i miei pensieri, i miei sentimenti più sinceri. Fare dell’Amore mestiere sono certa mi darebbe una soddisfazione che andrebbe ben oltre i soldi e la notorietà. Significherebbe divenire finalmente riconoscibile, nell’ima pienezza, nonché espressione in carne ed ossa del personale valore – che ognuno è – unico ed irripetibile… Di recente ho letto la seguente frase <<Non c’è vita senza espressione di se stessi in relazione con persone che sappiano cogliere chi siamo>>. Queste parole dovremmo tutti ricordarle sempre per risvegliarci o non cadere in stordimento le volte in cui si mortifica la propria unicità e si inizia così a spegnersi, ad omologarsi e a diventare dunque sostituibili>>.