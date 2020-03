Nel prossimo week-end si svolgeranno due gare. Sabato 14 marzo si giocherà TMopen race to Marrakech, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 15 marzo si terrà l’Absolute Travel Westin Abu Dhabi Golf Resort & spa, una 18 buche stableford tre categorie.

Nella settimana appena trascorsa si sono svolte due gare. Venerdì 6 marzo e Sabato 7 marzo si è giocato il Gran Premio degli Ulivi, una 36 buche medal suddiviso in categoria maschile e femminile e Domenica 8 marzo si è tenuto la gara Colline dei Gavi e Villa Carolina una 18 buche stableford tre categorie.

