Lo spettacolo Souvenir. La fantasiosa vita di Florence Jenkins. Commedia in musica per due attori e un pianista previsto al Palazzo del Parco di Bordighera Venerdì 13 Marzo a conclusione della stagione 2019/2020 Fughe di Teatro…e di Umorismo a Bordighera, è posticipato a Giovedì 7 Maggio, in conformità con le norme di contenimento previste e aggiornate dal DPCM di Domenica 8 Marzo.

Tutti gli abbonati e gli spettatori in possesso di biglietto che hanno bisogno di informazioni possono inviare una mail a fughediteatro@nidodiragno.it o chiamare allo 0184.544633.

Giovedì 7 Maggio ore 21.00

FRANCESCA REGGIANI e

MASSIMO OLCESE

e con FRANCESCO LEINERI

SOUVENIR. La fantasiosa vita di Florence Jenkins

Commedia in musica per due attori e un pianista

di Stephen Temperley

traduzione Edoardo Erba

regia Roberto Tarasco

produzione Infinito Teatro – Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini

co-produzione Argot Produzioni

Prezzi dei biglietti:

intero euro 20,00; ridotto (under 25) euro 10,00

Per informazioni e prenotazioni telefoniche:

tel. 0184.544633 dal lunedì al venerdì ore 09.00/13.00 – 15.00/18.30;

e-mail fughediteatro@nidodiragno.it

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.