“Lascio la mia candidatura a presidente della Regione Liguria, ma lascio anche la mia candidatura a consigliere regionale, cioè a capolista M5S nella provincia di Genova” ha annunciato la capogruppo M5S in Consiglio regionale Alice Salvatore

“Vito Crimi non ha avuto modo di seguire la mia diretta nella quale annuncio il ritiro della mia candidatura a Presidente della Regione Liguria e anche a consigliere regionale però la commenta. In attesa che trovi il tempo di ascoltarla, gli riassumo per sommi i capi il contenuto.

Ho sopportato in silenzio mesi di attacchi politici e personali, anche come donna, con l’unica colpa di essere rimasta coerente con l’idea di un MoVimento 5 Stelle libero e indipendente.

Crimi parla di rispettare il voto ma ha omesso il particolare che mi sono candidata quando le regole vietavano accordi con altri partiti politici e le regole sono state cambiate in corsa, da lui. Il voto si rispetta sempre, non a targhe alterne.

Ritiro la mia candidatura, benché non sia minimamente tenuta a farlo, perchè sedermi ad un tavolo con Burlando, Orlando e Paita va contro i miei principi di coerenza, contro il mio senso morale e contro i miei valori. E mentre altri lavorano per mantenersi le poltrone a qualsiasi costo, io non tradisco i miei valori, che sono quelli con cui Gianroberto ha fondato il MoVimento.

Non ho partecipato alle riunioni indette da Crimi a Genova perchè siamo in piena emergenza coronavirus: non possiamo invitare la cittadinanza a non assembrarsi per motivi di prevenzione e poi riunirci a decine col rischio di diffondere il contagio. Se si dice una cosa, la si fa.

Come si vede, il tema della coerenza è ricorrente.”

Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle