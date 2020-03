“Il governo deve fare chiarezza e i cittadini devono rispettare le disposizioni. Questo non è un periodo di vacanza, bisogna restare a casa perché è importante ricordare che la salute pubblica è la priorità. E’ necessario osservare tutte le indicazioni, specialmente da parte dei più anziani, anche noi cittadini dobbiamo essere responsabili”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ospite a Sky Tg24

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta