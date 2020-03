Intesa Sanpaolo è pronta a donare 100 milioni di euro e metterli a disposizione del Paese, per fare fronte alla situazione di emergenza e rafforzare in modo strutturale il sistema sanitario nazionale.

Il contributo sarà destinato a progetti specifici: ad esempio rafforzare le strutture di terapia intensiva, portando i posti letto da 5.000 a 7.500, creare ospedali da campo, acquistare apparecchiature mediche.

L’Italia è “un Paese forte, abbiamo imprese eccezionali, il mondo apprezza i nostri prodotti e gli italiani hanno 10.500 miliardi di risparmio, una cifra tra le più alte al mondo. Giusto essere preoccupati, ma con la certezza che supereremo l’emergenza e torneremo a crescere” dice all’Ansa, Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo, in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale annuncia che “siamo pronti a donare fino a 100 milioni, li metteremo a disposizione del Paese, per progetti specifici che affrontino l’emergenza sanitaria” Tra gli obiettivi “rafforzare le strutture di terapia intensiva, portando i posti letto da 5.000 a 7.500”. Ulteriori risorse “potranno essere utilizzate per creare ospedali da campo e per l’acquisto di apparecchiature mediche”. Anche se donare soldi allo Stato “non è semplice anche perché vogliamo legare le nostre donazioni a interventi specifici. Servirebbe una norma che ci aiuti a farlo. A noi e a tanti altri che siamo sicuri seguiranno”. Per questo “lanceremo anche una raccolta fondi presso i nostri clienti che vorranno dare il loro contributo”.