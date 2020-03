Il Comune di Taggia a seguito dell’emergenza COVID – 19 ha attivato un numero di telefono e una mail a sostegno degli anziani soli residenti nel Comune affinchè possano essere messi in atto interventi di assistenza e garantire l’approvvigionamento di farmaci e/o generi di prima necessità. La mail di riferimento è la seguente covid19@comune.taggia.im.it. Il numero da contattare è 366.9391998. In questa prima fase il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00. Un operatore del Comune vi inviterà a rilasciare le generalità indicando le proprie necessità: il richiedente verrà ricontattato tempestivamente per concordare le modalità di intervento con l’interessato. “E’ importante ricordare particolarmente ai nostri anziani – raccomanda il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – di limitare assolutamente gli spostamenti in luoghi affollati, dando priorità alla scelta di rimanere il più possibile nella propria abitazione. La nostra amministrazione resta doverosamente a disposizione dei cittadini e invitiamo tutti a seguire i comportamenti e le misure igienico-sanitarie per prevenire e contrastare il contagio e la diffusione da COVID-19”.

