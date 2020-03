“Faccio appello a tutti affinché abbiano il senso civico e la responsabilità di non uscire dai propri domicili. Chiedo ai gestori di pubblici esercizi un alto senso di responsabilità e di mettere in atto tutte le misure indicate per contenere il virus, senza costringere l’autorità pubblica ad intervenire. La situazione, per chi ancora non lo avesse compreso, è molto complessa. Invito i miei concittadini ad osservare tutte le direttive impartite e le misure comportamentali indicate”. Questo il messaggio del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a chi ha raggiunto la Riviera da quei Comuni che il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri ha definito “zone rosse”.

