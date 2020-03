E’ risultata positiva al Coronavirus, la paziente di 92 anni, deceduta il 6 marzo all’Ospedale di Sanremo. La donna è la sorella del paziente di 75 anni, residente nella frazione di Bussana di Sanremo, deceduto il 5 marzo in Ospedale e risultato positivo al Coronavirus. L’esito del tampone è arrivato nel tardo pomeriggio.

