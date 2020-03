Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi parlando dei limiti imposti al sistema giudiziario dal Coronavirus. ha detto: “Occorre che i cittadini facciano la loro parte: chi è in quarantena o in osservazione non deve violarle altrimenti rischia una denuncia”. Verranno limitati gli accessi al pubblico e agli avvocati negli uffici. Per le udienze non rinviabili saranno i singoli giudici a stabilire i criteri per lo svolgimento.

