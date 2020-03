La Diocesi di Ventimiglia Sanremo comunica la Sospensione di tutte le messe in ottemperanza al decreto del Governo

Reverendi Parroci e Rettori di chiese della diocesi di Ventimiglia – San Remo,

a seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso in data odierna e specificamente in riferimento all’art. 2 capo v) dello stesso Decreto sono a comunicare, in aggiornamento, questa disposizione:

i luoghi di culto possono rimanere aperti vigilando che non si verifichino assembramenti di persone mentre tutte le celebrazioni liturgiche, comprese quelle funebri, sono sospese con decorrenza immediata. Come già ho precedentemente rappresentato, i fedeli sono dispensati dall’osservanza del precetto festivo.

Se vi saranno ulteriori aggiornamenti sarà mia premura comunicarli tempestivamente.

In questa circostanza di grande sofferenza e di smarrimento desidero ancora dirvi la mia vicinanza e il mio sostegno per il vostro ministero e vi prego di trasmettere ai fedeli la rassicurazione della mia preghiera, del mio affetto e della benedizione per tutti.

Sanremo, 8 marzo 2020.