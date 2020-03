La Direzione Sanitaria e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Asl 5 comunicano le seguenti informazioni:

paziente maschio – anni 54 – residente nel Comune di Pignone – ricoverato presso SC Malattie Infettive è attualmente dimissibile; per la dimissione siamo in attesa di una adeguata sistemazione domiciliare.

paziente maschio – anni 61 – residente nel comune di Riccò del Golfo – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche stabili.

paziente maschio – anni 48 – residente nel comune di Arcola – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche in peggioramento.

paziente maschio – anni 72 – residente nel comune di La Spezia – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche stabili.

paziente maschio – anni 64 – residente nel comune di Luni – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche stabili.

paziente maschio – anni 46 – residente nel comune di Levanto – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche in peggioramento.

paziente maschio – anni 54 – residente nel comune di Sarzana – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche stabili.

paziente maschio – anni 53 – residente nel comune di Beverino – ricoverato presso SC Malattie Infettive in isolamento – condizioni cliniche stabili.

paziente maschio – anni 68 – residente nel comune di La Spezia – ricoverato presso SC anestesia e Rianimazione (Ospedale S. Andrea) – condizioni cliniche stabili.

