Chiuso il Casinò di Sanremo, il polo culturale di palazzo Ducale e l’Acquario e tutte le strutture collegate come il Galata Museo del Mare con il sommergibile Nazario Sauro, l’ascensore panoramico Bigo, la Biosfera, a Genova. Sono gli effetti del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri per arginare l’espandersi del covid-19.

