La Giunta della Liguria ha deliberato lo stanziamento di 800 mila euro per un primo aiuto alle famiglie durante l’emergenza Coronavirus, con l’obiettivo di sostenerne lo sforzo per accudire i figli durante la sospensione scolastica. Per l’assessore Sonia Viale il provvedimento aiuterà circa 2000 famiglie. I voucher una tantum sono di due importi a seconda della fascia di reddito: il primo da 500 euro destinato ai nuclei famigliari con un Isee minore di 20 mila euro, e il secondo da 300 euro per quelle famiglie con l’Isee compreso fra 20 e 50 mila euro. Il voucher può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa, senza rendicontazione necessaria. Il bando sarà disponibile sul sito di Filse, aprirà il 16 marzo per chiudersi dopo un mese.

Correlati