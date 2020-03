A Varazze un 63enne titolare di un’autoscuola è accusato di violenza sessuale. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri. Per gli investigatori, durante le prove di guida compiute a febbraio l’uomo avrebbe fatto avances alla giovane allieva e l’avrebbe molestata.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta