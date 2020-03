E’ spirata all’ospedale di Sanremo la sorella dell’uomo di 75 anni morto il giorno prima al “Borea” per complicazioni cardio respiratorie (prima di essere sottoposto a un intervento per la perforazione dell’intestino) e poi risultato positivo al coronavirus. La donna, 68 anni, viveva con il fratello ed era stata ricoverata giovedì. Ora l’Asl1 Imperiese sta cercando di accertare se la donna fosse o meno positiva al Coronavirus.

