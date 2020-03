Sessantaquattro studenti e 5 docenti dell’Istituto nautico Andrea Doria di Imperia sono sotto sorveglianza attiva, in isolamento fiduciario a domicilio, dato che erano a bordo della nave da crociera Msc Opera dalla quale è sbarcato un passeggero austriaco positivo al Coronavirus. “I ragazzi hanno svolto attività alternanza scuola-lavoro. Docenti e studenti non hanno sintomi e per questo non sono stati sottoposti a tamponi” dice al “Secolo XIX” Elisabetta Bianchi, dirigente del Polo tecnologico.

