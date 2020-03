Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante un sopralluogo presso l’Ospedale San Paolo di Savona, ha detto: “Tutto lascia presagire una espansione dei contagi. Continueremo a contenere per quanto possibile, Speriamo di riuscire in un’opera di contenimento maggiore ma ci prepariamo per lo scenario peggiore. Dobbiamo essere pronti”.

