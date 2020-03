Stamattina, il Leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha fatto l’annuncio di essere positivo al Coronavirus. Dal “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”, l’incredulità della Presidentessa Aleksandra Matikj:

«Il nostro Comitato è apolitico ed apartitico ma oggi, nel leggere gli auguri di morte da parte di alcuni leghisti rivolti a Zingaretti, ci ha davvero gelato il sangue nelle vene» – commenta Aleksandra – «Mi ricordo anche quando Emma Marrone è stata assalita da insulti simili, perché malata di tumore: anche lei, come il Portavoce nazionale del PD, erano favorevoli all’accoglienza di noi Migranti. Oggi, come eravamo vicini a lei allora, lo siamo a Nicola. Siamo certi che ce la farà.

Capisco benissimo come ci si possa sentire, succede spesso anche a noi Stranieri in Italia. Purtroppo, tante di queste persone che vivono di odio e di cattiveria non hanno forse ancora capito che ci troviamo, in Italia, in un momento delicato in cui bisogna essere tutti uniti e forti.

Auguriamo a Zingaretti ed a tutti gli affetti del Coronavirus una pronta guarigione», conclude la Matikj.