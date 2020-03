A Cervo un pino marittimo è crollato nel parco giochi comunale, in località Villaggio dei fiori, travolgendo un lampione e bloccando l’ingresso da via Giovanni Elena. Il cedimento è avvenuto mentre alcuni bambini stavano giocando a pochi metri di distanza, Sono intervenuti i Vigili del fuoco, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

