“Esprimo soddisfazione per l’esito della votazione degli attivisti del Movimento Cinque Stelle, che dà il via libera a un dialogo con il Partito Democratico, con i progressisti e con tutti coloro che saranno disponibili per costruire insieme un progetto alternativo e una candidatura a Presidente in grado di mettere a nudo l’inadeguatezza di Toti”. A dichiararlo è Brando Benifei, Europarlamentare ligure e Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, che prosegue: “È fondamentale, soprattutto in questa fase di grande criticità, che tutte le forze politiche e sociali alternative al malgoverno delle destre affariste e inconcludenti uniscano le forze. La Liguria merita di più della vuota propaganda priva di strategie a cui abbiamo assistito in questi anni: serve un governo regionale credibile, attento al territorio, capace di sostenere imprese, cittadini e famiglie con meno passerelle e più fatti. I disastri di questa Giunta sono sotto gli occhi di tutti, a partire dalla sanità al collasso e dall’incapacità di utilizzare efficacemente i fondi europei. Serve una stagione nuova e sono fiducioso che possiamo aprirla insieme, coinvolgendo tutti i liguri in un progetto per il futuro”.

