Lo stop durerà sino a tutto il 12 marzo (almeno) poi la decisione sarà riconsiderata dopo aver valutato l’evoluzione dell’epidemia e le disposizioni delle autorità sportive e di governo. Chiuso, per lo stesso periodo, anche lo stadio Morel di località Peglia.

In seguito all’allerta Covid-19, il Ventimiglia Calcio ha deciso di sospendere – oltre alle partite – anche gli allenamenti di tutte le categorie, prima squadra compresa.