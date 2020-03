Il tennista armese Fabio Fognini, numero 11 al mondo, dopo aver vinto la prima partita della sfida di Coppa Davis contro la Corea del Sud a Cagliari, si è presentato in sala stampa: “In questo periodo è giusto giocare a porte chiuse, triste ma giusto, prima la salute e poi il divertimento. Mi serviva giocare punti: era quello che mi ero prefissato per cercare di recuperare dall’infortunio al polpaccio. L’importante era portare il punto a casa”

Fognini, numero 11 al mondo, dopo aver vinto la prima partita della sfida di Coppa Davis contro la Corea del Sud a Cagliari, si è presentato in sala stampa