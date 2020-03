The Mall Firenze e The Mall Sanremo si preparano a celebrare la giornata Internazionale della Donna con due allestimenti speciali. Dal 6 all’8 marzo, gli esclusivi Outlet del Lusso, si tingono del colore del sole, omaggi floreali e ambientazioni suggestive animeranno questa giornata così importante da ricordare, fotografare e condividere:

The Mall Firenze, si trasformerà in un giardino fiorito fatto di colori e profumi The Mall Sanremo, invece, con la sua altalena immersa tra fiori, permetterà a grandi e piccoli di sentirsi come in un film.

Una giornata indimenticabile tra shopping e divertimento e vivere un’esperienza di bellezza che supera il classico pensiero di shopping.