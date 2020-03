Inoltre, alcuni uffici di sportellonistica vengono dotati di appositi pannelli divisori mentre in altri si provvede a riorganizzare lo spazio, proprio per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute del Decreto.

Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che contiene specifiche misure di contenimento e nuove norme comportamentali, il Comune di Sanremo provvede a regolamentare l’accesso mediante un controllo degli ingressi, onde evitare lunghe code di persone in attesa e ridurre al minimo gli spostamenti non strettamente urgenti.