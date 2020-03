Al momento sono 12 i casi di coronavirus rilevati in Costa Azzurra. Ai casi già noti si sono aggiunti quelli di due persone di 42 e 43 anni, residenti Nizza. Lo stato di salute di questi due contagiati non desta preoccupazioni, a differenza delle condizioni di salute del paziente italiano, originario della Lombardia, ricoverato da sabato 29 febbraio.

