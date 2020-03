Le Guardie zoofile dell’Oipa intervenute su segnalazione di un cittadino che indicava la presenza di un numero imprecisato di cani e gatti in un’abitazione al 12° piano di un condominio a Genova hanno trovato larve, mosche, insetti che fuoriuscivano dalla porta d’ingresso insieme ad un odore nauseabondo. Sui muri strisciavano insetti e anche il piano cucina, il lavabo e il letto in cui dormiva la proprietaria erano seppelliti dai rifiuti. Reclusi al buio, costretti a respirare un’aria asfittica, c’erano 5 cani e 15 gatti, di cui 10 cuccioli di appena 2 mesi.

