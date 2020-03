Tempestivo intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona presso Via Santuario per l’Incendio di una baracca, Sul posto sono intervenute la Squadra 12 e 11R. La tempestività dell’intervento ha evitato il propagarsi al bosco.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta