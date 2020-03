Sono negativi i tamponi effettuati sul personale sanitario ASL1 e delle ambulanze, entrato in contatto con la coppia di anziani di Brembate di Sopra (Provincia di Bergamo), risultata positiva al Coronavirus.

Come da protocollo, il personale coinvolto (10 operatori sanitari dell’Ospedale di Imperia e 7 persone in totale tra l’equipaggio dell’automedica e dell’ambulanza intervenuta), ha effettuato i controlli previsti e, a seguito dell’esito negativo dei tamponi, potrà quindi rientrare regolarmente in servizio.

Nella giornata di ieri, la paziente di 76 anni, originaria di Brembate di Sopra, inizialmente ricoverata nel Reparto di Malattie Infettive di Sanremo, è stata trasferita al San Martino di Genova in considerazione delle sue condizioni critiche di salute.

Al momento, i pazienti positivi al Coronavirus, ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo sono 2:

il paziente di 81 anni originario di Brembate di Sopra, ricoverato dal 4 marzo, in buone condizioni cliniche.

la paziente di 51 anni, proveniente dalla provincia di Savona, in discrete condizioni di salute.