In seguito ai due casi positivi di Coronavirus provenienti dall’Hotel Paradiso di Diano Marina, una ventina tra operatori sanitari, infermieri e personale di ambulanza ed automedica dell’ospedale di Imperia, sono sottoposti a vigilanza sanitaria con isolamento volontario. La coppia di turisti bergamaschi non sarebbe dovuta transitare al Pronto Soccorso, ma avrebbe dovuto essere prelevata da un’ambulanza attrezzata, con personale equipaggiato e trasferita all’ospedale di Sanremo, punto di riferimento per casi di Coronavirus, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

