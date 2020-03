Divieto di sorpasso tra mezzi pesanti, distanze tra tir, interdizione ai transiti eccezionali. Queste le disposizioni dal ministero dei Trasporti dopo i controlli su cinque viadotti in A26 (Genova-Gravellona) e A10 (Genova-Ventimiglia). Per il viadotto Gorsexio (A26) è stato disposto l’interdizione dei transiti eccezionali, il divieto di sorpasso, la distanza di 200 metri tra tir e la sostituzione delle barriere frangivento. Per i Buzero Nord e Sud, Balinara Nord, Sud e Sud bis (tutti in A26) è stato chiesto il ripristino degli elementi ammalorati e la sostituzione degli apparecchi di appoggio. Per il Ponticello ad Archi (A10) divieto di sorpasso e interdizione trasporti eccezionali e distanza di 50 metri tra tir.

