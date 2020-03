Bell Beyond goes LiveLezioni di Inglese gratuite live streamingInsegnanti madrelingua qualificati saranno live per portare l’Inglese nelle vostre case gratuitamente e con tanto divertimento!Giochi, canzoni e conversazione tutto LIVE su YouTube! Tutti i viewers potranno interagire con i nostri madrelingua LIVE scrivendo in Chat! Ryan, Rowanna, Hayley e tutto il nostro team di insegnanti sarà a disposizione anche per rispondere alle vostre domande e parteciperete a giochi in lingua con la possibilità di vincere premi per voi e per la vostra classe!