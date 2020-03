Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato, a Ventimiglia, nella valle Roja, un uomo di 38 anni di nazionalità libica.

L’intervento origina da uno dei consueti controlli eseguiti dal personale delle Forze di Polizia nella territorio di Ventimiglia e dintorni.

A seguito del controllo, lo straniero risultava ricercato su tutto il territorio nazionale per l’esecuzione di un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma. Estorsione, con l’aggravante della violenza fisica esercitata sulla vittima, il reato di cui si era reso responsabile nel gennaio scorso nella capitale.

Numerosi i pregiudizi di polizia a suo carico per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; oltre a ciò i poliziotti verificavano che lo stesso aveva declinato false dichiarazioni sulla propria identità personale, probabilmente nel tentativo (motivo per cui verosimilmente si trovava nella città di confine) di espatriare in Francia ed evitare la cattura e il carcere.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, pertanto, eseguivano la misura cautelare conducendo in serata il fermato nella casa circondariale di Imperia. Lo denunciavano inoltre all’Autorità Giudiziaria per il reato di false dichiarazioni sull’identità personale.

Correlati